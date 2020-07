HURENS, Serge



Au CHUL, le 1er avril 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Serge Hurens, époux de dame Guylaine Beaulieu, fils de feu dame Simone Blouin et de feu monsieur Julien Hurens. Il demeurait à Lévis (Charny).La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Guylaine Beaulieu; ses enfants: Sandra (François) et Cindy (Michael); ses petits-enfants: Juliette, Marianne, Samuel, Camille et Béatrice; ainsi que les enfants de son épouse: Jennifer (Yannick) et Francesca (Vincent); autres membres de la famille et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. :418-525-4385.