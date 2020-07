COVID-19: «On n’exclut pas de fermer les bars», dit Legault

Le gouvernement Legault étudie la possibilité de fermer les bars, en raison de la flambée de cas de COVID-19 liée à ces établissements.

«J’ai des inquiétudes et, à ce moment-ci, on n’exclut pas de fermer les bars. On en a parlé ce matin avec le directeur de la Santé publique, qui est en réflexion, qui devrait nous revenir rapidement avec une recommandation», a déclaré le premier ministre François Legault jeudi lors d’une conférence de presse en Gaspésie.

