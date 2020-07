Relance de l'économie : le fédéral s'est entendu avec les provinces

Le fédéral s'est entendu avec les provinces pour leur transférer plus de 19 milliards $ dans le but de les accompagner dans la réouverture de l'économie, indique le premier ministre Justin Trudeau.

L'argent vise aussi à aider les provinces à se préparer à une éventuelle deuxième vague, a-t-il ajouté.

Il a aussi confirmé que la frontière canado-américaine demeurera fermée pour les passages non-essentiels jusqu'au 21 août, au moins.

Dans la foulée de l'affaire d'apparence de conflit d'intérêts et l'organisme WE Charity, la vice-première ministre Chrystia Freeland s'est à son tour excusée. Le premier ministre Trudeau et Bill Morneau, aux Finances, avaient déjà fait leur propre mea culpa.

Plus de détails suivront.