CÔTÉ, Suzanne-Andrée



À l'Hôpital Général de Québec, le 3 juin 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Suzanne-Andrée Côté, épouse de monsieur Georges Bernier. Née à Montmorency, le 25 février 1945, elle était la fille de feu dame Lucille Lapointe et de feu monsieur Marc-Édouard Côté. Elle demeurait à Québec. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àde 13 h à 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière Belmont à une date ultérieure. Outre son mari Georges, elle laisse dans le deuil sa soeur Lise Côté (Gilles Giroux); son frère Pierre Côté (feu Hélène Bégin); sa belle-soeur Louise Martel (feu Jacques Côté); sa filleule Karine Côté; ses grandes amies Diane Duchesne et Thérèse Delisle, ainsi que plusieurs autres beaux-frères, belles-soeurs, beaux-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: 418 527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com.