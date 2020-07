PARÉ, Marie-Ange Boulet



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 16 mars 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Marie-Ange Boulet, épouse de monsieur Jean-Marc Paré, fille de feu madame Anne-Marie Couture et de feu monsieur Maurice Boulet. Elle demeurait à Boischatel.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Bernard, Suzanne (Paul Bénéteau), feu Isabelle (Daniel Letarte), Patrice (Florence Hénon) et feu Marc; ses petits-enfants: Pierre-Olivier, Nicolas et Philippe, Louis-Charles et Frédéric, Jean-Lou, Lucien et Marine; ses arrière-petits-enfants: Raphaëlle et Jules; ses frères et ses sœurs: feu Jeanne- Aimée (feu Benoît Bégin), feu Marius (Réjeanne Bourget), Marie-Hélène (feu Jacques Paré), Jacques (Lucille Kirouac), Grégoire (Pauline Cloutier), Auguste (Colette Martineau), Alfred (feu Jeannette Cloutier), Aline (Pierre Perreault) et Rachelle (Paul-André Bouchard); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Pauline (feu Jean-Marie Fiset), Gustave (Micheline LeBreux), Jacqueline (feu Gérard Rivest), Julie, Hélène, Alice (feu Michel Proulx), Rodrigue (Gaétane Caron), Fernand (Suzanne Poulin), Thérèse (Jean Boilard) et Françoise (Alphonse Roy); ainsi que tous ses neveux, nièces, cousins, cousines, leurs conjoints et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer à https://alzheimer.ca/fr/federationquebecoise/Get-involved/Ways-to-donate ou à La Maison Écho du Cœur que Marie-Ange a fréquentée pendant près de deux ans à:https://maisonechoducoeur.com/Contribuer/don.html