VALLIÈRES, Rachelle Maheux



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 17 juin 2020, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédée dame Rachelle Maheux, épouse de feu monsieur Louis Vallières. Elle est née à Saint-Odilon et elle était la fille de feu dame Laura Cloutier et feu monsieur Odilon Maheux.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Marcel, Martin (Marilyne Boily), Yvon (Martine Pilote); ses petits-enfants: Isabelle, Geneviève (Mathieu Beaupré), Anthony, Simon, Jean, Florence et Marie-Louise; ses 6 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Aurélius (feu Thérèse Giguère), feu Gérard (feu Rose-Alma Poulin), Raynald (Annette Poulin), feu Jean-Marie, feu Marie-Paule (feu Armand Poulin), feu Joseph-Henri (Hélène Boily), feu Normand (Cécile Thibodeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallières: feu Rosaire, feu Gérard (feu Jeannine Samson), feu Marie-Ange (feu Viateur Corriveau), feu Philippe (feu Janette Brousseau), feu Adrienne (feu Georges Leclerc), feu André (Thérèse Martel), sœur Cécile, feu Monique (feu Jules Drolet), Aline (feu Richard Bernier), feu Arthur, feu Paul (Berthe Robin), feu Laurent (Louisette Dion) et feu Raymond (Louisette Martel); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, Tél. : ( 418) 683-8666, www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, Tél. : (418) 527-4294. Elle a été confié à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.