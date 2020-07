BRETON, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juillet 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Claude Breton, époux de dame Ghyslaine Labonté, fils de feu Nérée Breton et de feu Irène Vallée. Il demeurait à Saint-Bernard.et de là au cimetière de Saint-Bernard.la famille recevra les condoléances au funérarium de ladimanche le 19 juillet, de 19 h à 21 h 30, lundi, jour de la célébration à compter de 9 h. La direction de la célébration a été confiée à laIl laisse dans le deuil, outre son épouse; ses filles: Chantal (Bruno Poulin), Jacinthe, Brigitte (Jean-Marc Labrecque) et Johanne; ses petits-enfants: Frédérique, Alexis, Arianne, Gabriel, Aurélie, Laurence et Élie. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis G6V 3Z1 https://fhdl.ca/