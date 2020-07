GILBERT, Pierrette



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Pierrette Gilbert, conjointe de monsieur Albert Chiasson. Notre Piero est décédée à son domicile, le 7 juillet 2020, à l'âge de 79 ans. Elle était la fille de feu monsieur Adrien Gilbert et de feu dame Anne-Marie Gilbert. Elle demeurait à Québec et auparavant à Neuville. La famille recevra vos condoléances ausamedi 18 juillet 2020 de 13h à 15h.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy Verret (Annette) et Christine Verret (Marco); les enfants de son conjoint: Danny (Katty), Sylvie (Guy), Diane (Christian), Roch, Nancy (François) et Annie (Michel); ses petits-enfants: Mark, Paul, Janick (David B.), Carol-Anne (P-A), David C., Alexandra (Louis-Gabriel), Virginie et Jacob; ses arrière-petits-enfants: Zack, Adam et Maya-Rose; ses frères: Clément Gilbert (Francine) et Nicol Gilbert (Jeanne); ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Gilbert, Verret et Chiasson, ainsi que de nombreux parents et amis. Au cours des dernières années, notre Piero a démontré une volonté de vivre remarquable et inspirante. Son regard passionné pour la beauté et la nature était contagieux. Elle possédait cette habileté de voir toutes sortes de petites merveilles qui passent généralement inaperçues et la partageait avec nous. Et cela a changé notre vision du monde... de la vie… Son sourire, sa douceur et son amour inconditionnel resteront gravés pour toujours dans nos cœurs. Une étoile de plus brille dans le ciel et nous couvre de son regard plein de tendresse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein, via leur site internet : https://rein.ca/. Des formulaires seront également disponibles au complexe funéraire. La famille tient à remercier le personnel de l'unité d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec et de la résidence Ékla, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.