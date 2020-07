DUGAS, Aurore



Au CHSLD Les Jardins du Manoir, Québec, le 14 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Aurore Dugas, épouse de feu Louis-Philippe Raymond. Elle était la fille de feu dame Ida Thériault et de feu monsieur Alfred Dugas. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Martin Bradet), Daniel, Roger; ses frères et sa belle-sœur: Ernest (Monique Dugas) et Emond; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Raymond: feu Camille Raymond (Brigitte Duguay), Charles Aimé Roy (Jeannine Raymond Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de