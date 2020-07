GAUTHIER, Francine Rancourt



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juillet 2020, à l'âge de 76 ans et 5 mois, est décédée madame Francine Rancourt, épouse de monsieur Laurier Gauthier, fille de feu monsieur Eugène Rancourt et de feu madame Florence Champagne. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean Chrysôstome. Outre son époux monsieur Laurier Gauthier, elle laisse dans le deuil ses fils : Serge et André (Hélène Picard), ses petits-enfants : Raphaël Lafleur Gauthier, Gabriel, Samuel (Myriam Clément), Jonathan (Brigitte Lamer) et Pierre-Frédérick; son arrière-petite-fille Abigaëlle Gauthier Clément. Elle était la sœur de feu Romuald (Agathe Rodrigue), Julien (Solange Lapointe), Denis (Liette Carrier), Jacques (Andrée Lessard), Richard (Gisèle Bourgoin), Élie (Christiane St-Cyr), Guy (Lucille Veilleux), Michel (Alice Nadeau), Odette (Daniel Bouffard) et feu Lucie. Elle était la belle-sœur de Huguette (Michel Legault) et de Zita (Laurent Beaudoin); elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, département de l'insuffisance cardiaque, ainsi que les soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/.le mardi 21 juillet de 19h à 21h et le mercredi 22 juillet à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissiale.