Important incendie à la pépinière de Grandes-Piles

Un violent incendie a ravagé l'entrepôt de la pépinière de Grandes-Piles, en Mauricie, jeudi après-midi.

Le travail des pompiers a toutefois permis de circonscrire le feu et d'épargner plusieurs bâtiments. Avant l’arrivée des premiers répondants, des employés de la pépinière auraient tenté d'éteindre le feu, sans succès.

Selon les premières informations, les flammes auraient pris naissance dans un four où se trouvaient de jeunes plants.

«C'est une piste qui sera analysée par la Régie», a indiqué Alain Beausejour, directeur de la Régie intermunicipale des incendies de la vallée du Saint-Maurice.

Les pompiers ont réussi à sauver le garage et le bureau de la pépinière, mais à un certain moment, ils ont eu peur de tout perdre.

«À notre arrivée, les flammes et la fumée étaient apparentes à l’avant du bâtiment. C’était déjà un feu éclaté. On le voit avec les façades [du bureau et du garage], ça a chauffé pas mal», a raconté Alain Beausejour.

Personne n'a été blessé. Les pompiers ont rapidement sonné la 4e alarme pour obtenir du renfort. Des pompiers de la Ville de Shawinigan et de la Régie des incendies du Centre-Mékinac sont venus en renfort.

Les dommages sont d'ordre matériel seulement. La directrice de la pépinière a mentionné à TVA Nouvelles que la pépinière pourra être opérationnelle. La pépinière forestière appartient au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.