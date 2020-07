Le Défi kayak Desgagnés

Photo courtoisie

L'organisme Jeunes musiciens du monde, qui a pour mission de favoriser le développement des jeunes issus de milieux à risque au moyen d'activités musicales, m’annonce la tenue de son 6e Défi kayak Desgagnés, du 3 au 6 septembre sous la coprésidence d’honneur de Martine Péloquin, vice-présidente et directrice générale, Raffinerie Jean Gaulin, Énergie Valero, et Éric Deschênes, directeur général national et chef du secteur Électrification, ABB Canada. Plus importante levée de fonds de l'organisme, le Défi rassemble annuellement une centaine de participants qui descendent le fleuve Saint-Laurent en kayak de mer pendant quatre jours, de Montréal à Québec, afin de vivre une expérience sans pareil. L'objectif est de récolter 150 000$ nets. Renseignements et dons: https://jeunesmusiciensdumonde.org ou www.defikayak.org.

Réunion de sommités

Photo courtoisie

Née de la rencontre de huit professionnels expérimentés qui unissent leurs forces, une nouvelle agence nouveau genre fait son entrée à Québec : metah.nomis. En passant par la création d’image de marque et par la mise sur pied de sites internet et d’assistants numériques, metah.nomis offre une approche sphérique tridimensionnelle novatrice qui permet d’intégrer l’univers de marque au design et l’architecture. Simon Hatem (photo), designer graphique de formation qui a fondé l’agence de renom Hatem en 1998, s’est vu confié la direction de la création. Parmi les autres professionnels de metah.nomis, mentionnons Arnaud Bernard (associé et vice-président production), Alain Têtu (associé et vice-président alliances stratégiques), Renaud Jobin-Robitaille (intégration web), Brian Harrison-Dorval (programmation web), Jean Larouche (producteur et réalisateur publicitaire) et Gabrielle Lévesque (productrice publicitaire). Sur la photo Richard Hatem, à gauche et Richard Gauvreau, président de metah.nomis.

Retour aux sources

Photo courtoisie

Le Club de hockey Midget AAA du Blizzard du Séminaire Saint-François m’annonce la nomination d’Éric Chouinard (photo) à titre de conseiller spécial. Il aura comme mandat de soutenir le personnel hockey dans le déroulement de la saison et des pratiques. Éric possède une longue feuille de route tant au niveau de l’encadrement comme conseiller technique et directeur du département de la sécurité (préfet de discipline) à la LHJMQ qu’au niveau de la glace comme joueur. Notez que M. Chouinard conservera toutes ses fonctions au sein de la LHJMQ. C’est un retour aux sources pour Éric qui avait fièrement porté les couleurs du Blizzard (Gouverneurs de Sainte-Foy) en1996-1997 ayant remporté la Coupe Air Canada.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dave Boëda (photo), jeune grand-père, ancien joueur des As Jr., membre au club de golf de Cap-Rouge depuis plus de 30 ans, 71 ans...Jean-Yves Gagnon, partenaire senior, conseiller principal avec le Groupe Structura....Éric Gagnon, le fils de Jean-Yves, 35 ans...François Drolet, patineur de vitesse québécois sur courte piste, médaillé d'or en 5 000m relais en 1998, 48 ans...Claude Lemieux, joueur de hockey de la LNH (1985-2009) 55 ans...Linda Sorgini, comédienne, et actrice, 65 ans....Jean-Luc Mongrain, producteur, 69 ans...Pierre Paradis, politicien, député de Brome-Missisquoi (PLQ) de 1980 à 2018, 70 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 juillet 2019. Johnny Clegg (photo), 66 ans, chanteur sud-africain fervent opposant à l’apartheid qui a révolutionné la musique en mêlant rythmes zoulou et pop occidentale...2017. George A. Romero, 77 ans, le père des films de zombies (La nuit des morts vivants)...2016. René Caron, 90 ans, comédien québécois...2014. Johnny Winter, 70 ans, chanteur de blues texan...2013. Alex Colville, 92 ans, artiste-peintre canadien...2013. Todd Bennett, 51 ans, athlète britannique spécialiste du 400 mètres...2012. Jon Lord, 71 ans, cofondateur et claviériste du groupe rock Deep Purple...1999. John F. Kennedy Jr., 38 ans, avocat, journaliste et éditeur de magazines américain et fils du président John F. Kennedy...1982. Patrick Dewaere, 35 ans, acteur français...2009. Mireille Daoust, 58 ans, comédienne québécoise...2007. Oscar Mercure, 81 ans, gestionnaire québécois...