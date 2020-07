Le dernier tour de piste de Koivu?

L’attaquant du Wild du Minnesota Mikko Koivu pourrait vivre ses derniers moments dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cet été.

• À lire aussi: Chance inespérée pour les jeunes

• À lire aussi: Les Maple Leafs ramenés à l’ordre par la LNH

• À lire aussi: Alex Galchenyuk est heureux des opportunités qu’il obtient au Minnesota

Le vétéran de 37 ans parle de la retraite depuis quelque temps déjà et il a de nouveau abordé le sujet jeudi, en répondant aux questions des médias après l’entraînement des siens.

«Je ne crois pas que c’est le bon moment pour prendre une décision finale», a exprimé le petit frère de Saku.

«Une fois que notre parcours sera terminé, je vais devoir me pencher sur le futur, a-t-il poursuivi. Je vais devoir évaluer comment je me sens physiquement et mentalement. Je vais essayer de faire la bonne chose pour mon avenir.»

En attendant que le parcours 2019-2020 du Wild se termine, Koivu tentera de tirer avantage de chaque moment.

«En ce moment, j’essaie seulement d’apprécier chaque minute sur la patinoire», a dit le Finlandais, en précisant qu’il était particulièrement heureux de revoir ses coéquipiers.

Éprouvé par les blessures

C’est d’ailleurs plus facile pour Koivu d’apprécier ces moments, car il a maintenant retrouvé la santé, ce qui n’était pas le cas durant la campagne. Opéré à un genou lors de la dernière saison morte, le capitaine du Wild n’était pas rétabli à 100 %.

«Au cours des 20 ou 30 premières parties de la saison, mon genou m’embêtait encore, particulièrement après les rencontres. Cela fait partie du processus. Ensuite, j’ai subi une blessure à l’aine. Avec ces deux blessures, je ne me sentais pas bien depuis un mois quand nous avons été contraints de prendre une pause.»

Les quatre mois d’inactivité dus à la pandémie de coronavirus ont été bénéfiques pour Koivu, qui a retrouvé la forme.

«Je me sens bien et chaque moment sur la patinoire m’aide, a-t-il affirmé. Quand tu subis plusieurs blessures, tu apprécies vraiment quand tu es en santé. C’est plaisant de savoir que tu ne souffriras pas à chaque mouvement que tu fais.»

Koivu et sa bande affronteront les Canucks de Vancouver au tour de qualification des éliminatoires de la LNH. Le premier affrontement de cette série d’un maximum de cinq parties s’amorcera le dimanche 2 août.