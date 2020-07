Le Domaine de Maizerets est menacé par une plante envahissante

La Ville de Québec et le Conseil régional de l’environnement (CRE) lancent un appel à l’aide au public pour préserver la biodiversité du Domaine de Maizerets, menacée par la renouée du Japon, une plante envahissante «hors contrôle».

Difficile à éradiquer, cette plante pourrait s'étendre à tout le site et prendre le dessus sur d'autres espèces végétales d'ici quelques années si rien n'est fait, prévient-on.

Des corvées d’arrachage seront organisées tout l’été, les mardis et jeudis, de 10h à 15h. Les amants de la nature qui ont envie de donner un coup de pouce bénévolement peuvent se pointer, sans rendez-vous, durant ces plages horaires, au Domaine de Maizerets.

On leur fournira sur place des pelles et le matériel nécessaire pour arracher cette plante, surnommée aussi le «bambou japonais» en raison de ses tiges creuses et noueuses semblables à celles du bambou. L’extraction manuelle est privilégiée. Il est hors de question d’utiliser l’herbicide Roundup pour ce genre d’opération, a-t-on insisté lors d’un point de presse.

Environ 3 hectares, sur les 27 que compte ce milieu naturel près du centre-ville, sont touchés par la renouée du Japon, une plante qui figure au palmarès des 100 pires espèces envahissantes de la planète selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, a rappelé la conseillère municipale Suzanne Verreault. La Ville de Québec s’est alliée au CRE pour l’opération «J’en arrache», qui aura lieu tout l'été.

Au Québec depuis longtemps

«La plante est en train d’envahir le milieu. C’est une belle plante, mais elle prend toute la place. Ça fait 10 ans qu’elle existe ici [au Domaine de Maizerets]. Peut-être qu’on a attendu un peu trop tard avant de traiter la renouée», concède David Viens, du CRE, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit. Le parc public, prisé par les ornithologues, appartient à la Commission de la capitale nationale, mais il est géré par la Ville de Québec.

«À quatre employés à faire le contrôle, probablement que la plante avance plus vite que nous», illustre-t-il pour faire comprendre à quel point cette vivace à croissance rapide est invasive. «C’est pour ça qu’on demande l’aide du public. C’est un hot spot, ici, mais il y en a partout» à Québec, a indiqué M. Viens, lors d’une rencontre avec les médias sur le site.

Des opérations de contrôle ont également été effectuées sur le coteau Sainte-Geneviève. D'autres sites, comme le parc Victoria, ont toutefois été épargnés jusqu'à présent.