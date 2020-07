COVID-19: les cas augmentent dans les bars montréalais

Au moins 15 personnes de plus ont contracté la COVID-19 en fréquentant des bars de Montréal au cours des derniers jours, portant le total à 45 cas issus de ces établissements licenciés, a appris TVA Nouvelles jeudi.

Mardi, la santé publique confirmait trente cas de COVID dans neuf bars différents, répartis dans plusieurs secteurs d’est en ouest.

Il n’y avait pas à ce moment de cas concentré à un seul endroit. Toutefois, jeudi, un établissement rapportait à lui seul 12 cas de COVID-19 où il y a eu transmission active.

Six établissements rapportent plus d’un cas et 14 bars au moins un cas confirmé.

Finalement cinq Montréalais ont contracté le virus au Mile Public House, situé au Quartier Dix30 à Brossard.

Plus de détails suivront...