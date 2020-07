L’examen du contrat controversé à WE Charity commence

Le comité des Communes sur les finances se réunit cet après-midi à Ottawa dans le but de faire la lumière sur l’octroi, sans appel d’offres, d’un contrat millionnaire à WE Charity, un organisme proche de la famille Trudeau.

Les partis d’opposition réclament depuis des jours que le premier ministre et le ministre des Finances, qui font tous deux l’objet d’une enquête du Commissaire aux conflits d'intérêts et à l’éthique dans cette affaire, témoignent devant ce comité des Communes.

Mais Justin Trudeau a plutôt choisi de s’adresser aux médias en compagnie de la vice-première ministre Chrystia Freeland, 30 minutes avant le début de l’audience aux Communes, pour faire une annonce relative à la COVID-19.

Il s’est à nouveau excusé, de même que Mme Freeland, mais a refusé de dire s’il irait ou non témoigner devant le comité des communes sur les Finances.

Pour le moment, les parlementaires devront donc se contenter de la ministre de la Diversité, de l’Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger, qui avait été la première à annoncer le contrat impliquant WE Charity, le 25 juin.

Hauts fonctionnaires sur le gril

De hauts fonctionnaires de Patrimoine Canada et d’Emploi et Développement social Canada doivent aussi comparaître. Ces deux ministères ont également accordé d’importants contrats à WE Charity au cours des trois dernières années.

Le grand patron de la fonction publique fédérale, le greffier du Conseil privé, Ian Shugart, sera aussi questionné par les parlementaires, un exercice périlleux. Son prédécesseur, Michael Wernick, avait démissionné après avoir témoigné aux Communes pour s’expliquer dans l’affaire SNC-Lavalin.

Depuis le début de l’affaire WE Charity, le gouvernement affirme que la décision d’octroyer le contrat à cet organisme a résulté d’une recommandation de la fonction publique. Justin Trudeau a aussi indiqué que l’État n’était pas le mieux placé pour gérer lui-même le programme de Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE).

Syndicat outré

Cette affirmation est non seulement «erronée», mais aussi «insultante» pour les fonctionnaires, selon le président national de l'Alliance de la fonction publique du Canada, Chris Aylward.

Pour le syndicat, confier la gestion de ces bourses à l’État n’est pas seulement possible, mais souhaitable, car ceci «favoriserait la reddition de comptes».

Les parlementaires entendront aussi Paula Speevak, de l’organisation Bénévoles Canada. Avant même le lancement du programme de bourse, Mme Speevak avait exprimé d’importantes réserves à son sujet au gouvernement et avait refusé d’y participer. Son organisation travaille avec plus de 200 centres d’actions bénévoles à travers le pays.

Millionnaire

Malgré les réserves de Mme Speevak, Ottawa a octroyé à WE Charity, sans appel d’offres, un contrat d’une valeur de 19,5 M$ pour gérer et distribuer 900 M$ en bourses canadiennes pour le bénévolat étudiant. Le programme prévoyait que des milliers d’étudiants fassent du bénévolat entre juillet et octobre, en échange de bourses allant jusqu’à 5000$.

Justin Trudeau et le ministre Bill Morneau ont avoué par la suite ne pas s’être retirés des discussions ayant mené à l’octroi de ce contrat public, malgré leurs liens familiaux étroits avec WE Charity. La mère, le frère et l’épouse du premier ministre, de même qu’une des filles de Bill Morneau, ont tous été ou sont encore payés par l’organisme.

Le contrat a finalement été annulé, laissant sur la touche les quelque 35 000 jeunes qui ont postulé.