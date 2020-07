Plus de 340 000 cas de coronavirus au Pérou, pas de reconfinement prévu

La barre des 340 000 cas de contamination au coronavirus a été franchie jeudi au Pérou où le président Martín Vizcarra a toutefois exclu un retour de la quarantaine levée début juillet dans le pays andin.

• À lire aussi: [EN DIRECT 16 JUILLET] Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: La Russie accusée de piratage pour s'emparer des recherches pour un vaccin

• À lire aussi: Virus: nouveaux reconfinements en Inde, proche du million de cas déclarés

Deuxième pays d’Amérique latine le plus touché en nombre d’infections au Covid-19 derrière le Brésil, le Pérou est le troisième État de la région le plus endeuillé après Brasilia et le Mexique.

Selon les dernières données en date du ministère de la Santé, le nombre de cas de contamination s’élevait jeudi à 341 586, dont 3 862 nouveaux cas recensés en l’espace de 24 heures, ce qui constitue la plus forte hausse quotidienne en 21 jours.

Le nombre de décès liés au Covid-19 est quant à lui désormais de 12 615, avec 198 nouveaux décès en un jour, la plus forte augmentation quotidienne en un mois. Les hôpitaux ont atteint un nouveau record en accueillant 12 396 patients.

Se basant sur « les statistiques » et « les informations » reçues par le gouvernement, le chef de l’État a toutefois indiqué que cette hausse du nombre de cas n’entraînerait pas le rétablissement des mesures de quarantaine.

« La quarantaine nous a appris à être responsables. Nous observons tous la distanciation sociale, nous voyons qu’il y a une conscience civique, ce type de comportement va permettre d’éviter d’envisager une nouvelle quarantaine », a estimé Martin Vizcarra au micro de la radio Americana de Moquegua.

Le Pérou a entamé le 1er juillet un déconfinement partiel de son territoire avec la levée de la quarantaine dans 18 des 25 régions et a autorisé mercredi la reprise du transport aérien et terrestre au niveau national.