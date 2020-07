Qui a eu l’idée d’une loi aussi stupide?

Mon père s’est remarié en secondes noces avec ma belle-mère il y a 10 ans. Mon frère et moi le lui avions déconseillé, vu qu’on trouvait cette personne tellement différente et bien moins intéressante que notre mère. Mais il n’a pas tenu compte de notre avis.

Tout le temps de leur union, les relations familiales ont été malmenées par cette femme inculte et peu reconnaissante envers notre père de l’ascension sociale qu’il lui offrait par ce mariage. Toujours est-il qu’il est décédé et qu’elle a hérité de la maison de notre père ainsi que de tous ses autres biens, surtout de son fonds de pension. Parce que, voyez-vous, même s’il n’avait pas de testament, comme ils étaient unis par les liens du mariage, une loi de 1989 lui donne le droit d’hériter du pactole. Vous trouvez ça normal que mon frère et moi on n’hérite de rien et que sa veuve joyeuse, après seulement 10 ans de mariage, hérite de tout ce qui représente notre passé ?

Deux enfants qui se sentent lésés

La faute ne revient pas seulement à cette loi sur le Patrimoine familial, loi importante et nécessaire selon moi, mais à votre papa qui n’a pas pris la peine de rédiger son testament pour vous léguer certains biens meubles vous rappelant votre enfance.