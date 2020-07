Se marier au temps de la COVID-19

Bien que plusieurs mariages aient été annulés à cause de la pandémie, quelques couples tiennent à s'unir coûte que coûte, mais pour se faire, il faut s'adapter.

Se marier en pleine pandémie, ce n'est pas exactement le scénario rêvé. Malgré tout, Marianne Carré dira oui à l'homme de sa vie le 15 août.

«C'est sûr que les invités, c'est très réduit, ça se limite à la famille et les amis très proches», affirme la future mariée.

La jeune femme prépare cet événement depuis près de deux ans.

«On avait choisi la salle du Patro à Kénogami. On devait être 75. J'ai gardé espoir longtemps, jusqu’à tant que le responsable de la salle nous appelle pour nous dire que ce n'était pas possible», raconte-t-elle.

Plutôt que d’annuler le mariage, elle a mis à exécution son plan B.

«On va être une dizaine près de l'eau chez mes parents, les gens vont être dans des barques autour du quai pour la cérémonie, ça va être un beau moment», se réjouit-elle.

Pas facile à organiser

Marianne Carré n'est pas la seule dans cette situation. À la boutique Daniell’C, où l'on vend des robes de mariée, on constate que quelques clientes suivent le mouvement: elles vont de l'avant en dépit de la pandémie

«Les rendez-vous sont maintenus, j'ai trouvé ça exceptionnel! Il y a une fille qui m'a dit: "je suis trop têtue, je vais me marier"», indique, tout sourire, la propriétaire, Daniella Canteteau.

Essayer et trouver la robe idéale pour le grand jour, c'est une étape importante dans l'organisation d'un mariage, mais en cette période de pandémie, ce moment se déroule différemment.

«Avant, j’acceptais cinq accompagnatrices, avec la COVID, c’est deux au maximum. Il faut faire l’essayage avec des gants et masques obligatoirement, par la suite, les robes sont mises en quarantaine et je réduis les rendez-vous avec les clientes», explique Mme Canteteau.

Pour le meilleur et pour le pire, ces couples auront déjà traversé tout un défi: celui d'organiser leur union malgré la crise.