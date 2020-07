Une nouvelle destination très spéciale

Le nouveau Village récréotouristique l’Oasis, au Lac-Saint-Jean, vient ajouter une offre plus qu’intéressante dans cette région déjà prisée par les amateurs de camping.

Situé plus précisément à Métabetchouan-Lac-à-La-Croix, ce nouveau site a beaucoup à proposer.

« Nous offrons une expérience hors du commun, qui allie le confort original au plaisir d’une vaste gamme d’activités de plein air dans un cadre naturel unique. Nous invitons les gens à venir ralentir le temps et vivre le moment présent dans notre oasis de détente », avance le directeur général, M. Patrick Ouellet.

« Notre objectif est de mettre en valeur la beauté de notre communauté ainsi que ses attraits. Nous désirons faire découvrir notre Lac-Saint-Jean par ses activités et ses saveurs, en effectuant la promotion des différentes entreprises locales. »

« Notre projet sera mis en place en plusieurs phases. Pour l’instant, la phase un regroupe des yourtes pour la location. »

« Au total, le projet aura une valeur finale de près d’un million de dollars, estime M. Ouellet. Présentement, nous avons six yourtes capables d’accueillir entre deux et quatre personnes. Une immense yourte de 36 pieds est aussi disponible. Le site pourra être loué par yourte en hébergement individuel ou lors d’événements, il sera possible d’avoir un accès exclusif à l’ensemble. Nous avons aussi des emplacements de camping sauvage sans service. »

COÛTS ET SERVICES

Le coût de location d’une yourte est de 150 $ la nuit plus les taxes. Un forfait de sept nuits consécutives est aussi disponible à 900 $. Pour louer le site au complet, soit les six yourtes d’hébergement, il en coûte 900 $ par nuit.

« Nos six yourtes offrent l’occasion unique de vivre une expérience d’hébergement prêt-à-camper très différente, qui allie plein air et confort. C’est une expérience de tous les plaisirs du camping, sans les inconforts d’une tente traditionnelle. »

Comme c’est le cas en Mongolie, d’où le concept est originaire, les yourtes de l’Oasis comprennent une unique pièce. Chacune possède un lit et un divan-lit à deux places. Elles sont équipées d’un chauffage au propane, douches, toilettes, électricité, réfrigérateur, eau courante et les petits équipements de cuisine. La literie, la vaisselle et les serviettes sont aussi incluses.

Il est aussi possible d’avoir des animaux dans certaines yourtes. Ils doivent être en laisse en tout temps.

Afin de répondre aux demandes de la santé publique en raison de la pandémie, les responsables ont mis de l’avant des mesures pour protéger autant les visiteurs que les employés. Mentionnons entre autres que la yourte centrale, qui est un lieu de rassemblements, est fermée. Chacune des yourtes est désinfectée et ventilée entre les groupes de visiteurs.

LES ACTIVITÉS

Différentes activités sont disponibles sur le site situé sur les bords de la Belle Rivière. Il permet un accès facile aux activités nautiques et aux différents sports terrestres.

La location d’équipements nautiques et terrestres tels que des kayaks, des planches à pagaie et des vélos est disponible. À partir du site, vous avez accès à un immense terrain de jeu, la région du Lac-Saint-Jean.

En ayant un pied-à-terre à l’Oasis, vous avez accès à l’ensemble de la région, où vous pourrez découvrir des attraits régionaux et locaux, offrant eux aussi des activités spéciales.

Naturellement, il est aussi possible d’avoir accès à la pêche sur le lac Saint-Jean, si vous avez apporté vos équipements, embarcation et attirail de pêche.

La Corporation de l’Activité pêche Lac-Saint-Jean émet les droits d’accès : 1 888 866-2527 ou www.claplacsaintjean.com.

Les concepteurs de l’Oasis veulent éventuellement personnaliser chacune des six yourtes, en les décorant d’une thématique distincte.

Il y a aussi dans l’air le projet d’offrir de l’hébergement en Westfalia et l’ouverture d’un service de camping pour les voyageurs. L’horizon visé pour tout mettre en place est 2022-2023.

Pour information : 418 321-5718 ou info@village-oasis.com.