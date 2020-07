Voici la carte des acquisitions pour le tramway

Le BAPE a dévoilé jeudi matin la carte des acquisitions qui seront nécessaires le long du tracé du tramway. En tout, la Ville veut acheter 37 immeubles en totalité et 315 partiellement.

Parmi les acquisitions totales, dans le secteur de Sainte-Foy, la Ville vise de grandes bandes de terrain vagues dans le pôle Chaudière.

Des stations-service Ultramar et Shell sont aussi dans la mire, le long de Laurier. Deux autres stations-service au coin Belvédère et Cartier sont parmi les terrains à acheter.

Sur Honoré-Mercier, un bloc complet, qui abrite un café et un centre d'information du RTC sera acquis. Dans Limoilou, la Ville a l'oeil sur une série de terrains et de bâtiments le long de la 1ère Avenue, particulièrement au coin de la 18e Rue, dans le secteur des arbres, au coins de la 41e Rue et près du terminus de Charlesbourg.

Plus de détails à venir...