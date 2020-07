10 canettes pour le deck

Les cocktails sont à la mode. De toutes les couleurs, pleins de pétillantes saveurs, pas besoin d’un diplôme de mixologue ni d’un bar tout garni pour s’en délecter, de nombreux produits prêts à boire en canettes sont désormais sur le marché.

Peu ou pas sucrés, il y en a pour tous les goûts, et on les trouve partout. Faciles à transporter, pratiques pour les pique-niques et permis sur les plages, voici 10 tout nouveaux prêts-à-boire québécois.

Gin Ginger Wabasso

Le Gin Ginger est un cocktail original, élaboré à partir du gin Wabasso. Légèrement sucré et tout à fait rafraîchissant, avec ou sans glace, il évoque le gingembre frais, autant par son goût, sa couleur, que par l’agréable pétillement qu’il procure sur la langue ! Il titre 7 % d’alcool/vol.

Gin tonic Bleu Royal

Le gin tonic Bleu Royal de la distillerie BluePearl est inspiré du gin Bleu Royal, dont la couleur bleue se transforme en mauve au contact du tonic. Résultat ? Un agréable cocktail effervescent couleur lilas qui goûte la fleur, tout en douceur, sans être trop sucré. 7 % d’alcool/vol.

Spritz Amermelade

Produit par les Spiritueux Iberville, le Spritz Amermelade en cocktail prêt à boire se démarque par son goût d’orange, relevé d’une pointe de gingembre. Typique des apéritifs de type apérol, sa légère amertume provient d’ingrédients locaux comme le myrique baumier. Parfait sur glace, il titre 7 % d’alcool/vol.

Romeo’s gin spritz

Délicieux, ce gin spritz de romeo’s gin ! Mélange de gin et de soda à l’orange sanguine et à la rhubarbe, il est à peine sucré, avec une pointe d’acidité et une légère amertume. Contenant 7 % d’alcool, il se présente dans une jolie canette illustrée par Meka, un artiste montréalais.

Le Drav D98 vodka + coco de Menaud

Voyage instantané dans le sud, grâce au Drav D98 de la distillerie Menaud. Avec sa texture onctueuse de noix de coco, ce cocktail exotique surprend par une pointe de lime acidulée, le tranchant de la vodka, et le doux velouté du chocolat noir. 7 % d’alcool/vol.

Spritz Les Îles

Très festif avec sa belle couleur d’orangeade effervescente, le prêt-à-boire Spritz Les Îles est complexe en saveurs, agréablement naturelles. Contenant des ingrédients comme la rhubarbe, le thé du Labrador et l’argousier, il est dominé par des arômes de fleur d’oranger, de citron et une subtile amertume. 7 % d’alcool/vol.

Happy Camper

À peine sucré, avec un goût vitaminé de pamplemousse rose, le Happy Camper de Station 22 est absolument désaltérant, sur glace ou directement de la canette. Cocktail à base d’eau pétillante et de vin, il plaira aux amateurs de bière fruitée, grâce à sa délicate amertume houblonnée. 5 % d’alcool/vol.

Cidre Lacroix Lot 300

Coup de cœur pour les canettes de Cidre Lacroix Lot 300. Disponibles en 4 saveurs de fruits très naturelles rehaussant subtilement le goût de la pomme, elles sont absolument rafraîchissantes et pas trop sucrées. Parfait pour un après-midi au soleil. 5,5 % d’alcool/vol.

Ginto Oshlag

Le Ginto d’Oshlag, version pêche ou hibiscus, est unique en son genre, avec sa fine mousse toute légère. Parfumé et légèrement sucré, à peine amer et sans goût d’alcool perceptible, il est tout à fait rafraîchissant et se boit facilement... peut-être un peu trop ! 7 % d’alcool/vol.

Waxwing Gin bohémien

Un excellent gin tonic, où l’on reconnaît bien le genièvre rehaussé d’un léger goût d’agrumes, voilà le Waxwing Gin bohémien d’Artist In Residence, élaboré à partir de leur gin Waxwing. Très chic dans sa canette colorée ornée d’un jaseur boréal. 7 % d’alcool/vol.