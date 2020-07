Allégations de nature sexuelle: une élue bloquiste soutient Yves-François Blanchet

OTTAWA – Une deuxième élue a apporté son soutien au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, plus de deux jours après que ce dernier eut fait l’objet d’allégations de nature sexuelle.

Marie-Hélène Gaudreau, qui est députée de Laurentides-Labelle, a invité la femme derrière ces allégations à porter plainte à la police.

«M. Blanchet s’est exprimé et, ce que nous souhaitons, c’est que la personne puisse faire ses démarches auprès des institutions reconnues. On attend», a-t-elle dit vendredi à TVA Nouvelles lors de son arrivée sur la colline parlementaire à Ottawa.

«Le caucus, ainsi que moi-même, sommes derrière Yves-François Blanchet», a enchaîné l’élue bloquiste.

Yves-François Blanchet fait l’objet d’allégations de nature sexuelle publiées anonymement sur la page Facebook Hyènes en jupons mardi soir. Une femme a écrit que M. Blanchet, alors qu’il était gérant du rockeur Éric Lapointe en 1999, aurait tenté de l’embrasser sans son consentement et l’aurait incitée à avoir des rapports sexuels avec lui.

M. Blanchet a nié «sans équivoque» ces allégations, mercredi, et son attachée de presse a indiqué, dans une déclaration, qu’il comptait poursuivre ses activités professionnelles.

Louis Plamondon, qui est le doyen de la Chambre des communes, était jusqu'à présent le seul autre député du Bloc à voir appuyé publiquement M. Blanchet. D'autres se sont contentés de relayer la déclaration de l'attachée du chef ou d'indiquer qu'ils n'étaient pas disponibles pour commenter.

«Ce qui se passe en ce moment est particulièrement unique, et on se doit d’y réfléchir parce que collectivement, avec les derrières semaines et mois, il y a plusieurs enjeux en cours. Et présentement, on se doit de respecter ce qui se passe et aussi s’attendre à avoir des nouvelles de la personne qui se doit de déposer ces allégations auprès des autorités compétentes», a conclu Marie-Hélène Gaudreau.

Fortin répond à Joly

De plus, son collègue Rhéal Fortin, député bloquiste de Rivière-du-Nord, a répondu vendredi à la ministre du Développement régional, Mélanie Joly, au lendemain de sa sortie dans laquelle elle invitait Yves-François Blancher à s’expliquer relativement aux allégations de nature sexuelle.

«Qu’une avocate, députée et ministre, qui incarne à la fois le judiciaire, le législatif et l’exécutif, compromette la présomption d’innocence, qui est un des plus importants fondements de notre système de justice, est très inquiétant», a dit M. Fortin.

«Comment peut-on donner des explications sur un événement qui n’a pas eu lieu, allégué de façon anonyme, sur un site administré lui aussi de façon anonyme? Est-ce que Mélanie Joly va également demander des explications publiques à son chef qui avait fait l’objet d’allégations d’inconduites sexuelles?» a poursuivi M. Fortin.