De ces pistes «pas» cyclables

Si vous pratiquez comme moi le sport vedette de l’été 2020, le vélo, vous avez sûrement constaté que certaines pistes ne sont tout simplement « pas » cyclables.

Des planches à laver, des parcours tout en cahots... Dans la région de Québec, j’ai récemment roulé sur des tronçons de certaines de ces voies – pourtant consacrées au vélo – autour du lac Saint-Joseph et à Cap-Rouge notamment.

À ces endroits, une option s’impose : rouler dans la rue. Au risque bien sûr de se faire servir l’injonction préférée de certains automobilistes : « Va rouler sur la piste cyclable ! »

À cette hostilité, on peut alors ajouter d’autres aléas possibles : les trous, nids-de-poule ou bouches d’égout enfoncées dont les côtés droits des rues sont souvent remplis.

À éviter

« Notre réseau est vieillissant. Les premières pistes cyclables, c’était il y a plus de 35 ans », souligne Suzanne Lareau, PDG de l’organisme Vélo Québec.

Et elle enchaîne avec un exemple d’horreur bien montréalais : « La piste [cyclable], rue Rachel à l’est D’Iberville, est dans un état pitoyable ! C’est à éviter ! » Vélo Québec le signale sans succès depuis cinq ans à la Ville de Montréal, déplore-t-elle.

De plus en plus, États, entreprises et experts nous incitent en chœur à utiliser le plus possible les « transports actifs ». Si vous me lisez, vous avez compris que je suis un pratiquant enthousiaste.

Sauf que pour les adopter, ces modes doivent être efficaces et sécuritaires. Les environnements doivent être « favorables », selon le jargon des experts.

Progrès

Il faut le dire : on a énormément progressé ces dernières années. En juin 2017, lors d’un cyclovoyage qui m’avait amené de l’Ontario au Québec, j’avais constaté à quel point nous avions une longueur d’avance, notamment pour ce qui est des pistes cyclables ; mais aussi pour la chère Route verte et ses accotements souvent impeccables.

Mardi encore, notre ministre des Transports, François Bonnardel, un authentique cycliste, annonçait Véloce III, un programme d’aide aux infrastructures de transport actif.

Quelque 30 millions de dollars qui seront offerts aux municipalités, MRC et arrondissements. Entre autres objectifs : le parachèvement de la Route verte.

Entretien

Il reste qu’on a beau développer le réseau cyclable, le rallonger, il faut aussi l’entretenir.

La proportion entre la part des budgets consacrée au développement du réseau et celle réservée à son entretien est-elle la bonne ?

Les premières pistes cyclables, par exemple, construites selon d’anciennes normes, méritent d’être refaites : étroites, parsemées de poteaux, souvent bidirectionnelles.

À part à Montréal, elles ont presque toutes été pensées comme des voies strictement récréatives.

Pour économiser, les municipalités en ont fait plusieurs en poussière de pierre. Mais en bout de course, souligne Suzanne Lareau, les coûts d’entretien sont supérieurs à l’asphalte.

Autre problème : cet asphalte est souvent mince et sans véritable fondation. Lorsqu’une racine pousse en dessous, par exemple, ça gondole facilement en surface. Il y aurait de quoi faire une série « Nos cycloroutes en déroute » !

Justement, je vous invite à m’écrire pour m’indiquer les pires bouts de pistes cyclables au Québec ; mais aussi les plus beaux, si ça vous chante.