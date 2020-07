Dépistage COVID-19: Le CIUSSS veut augmenter les effectifs

Une importante hausse du volume de dépistage pour la COVID-19 survenue dans les derniers jours incite le CIUSSS de la Capitale-Nationale à recruter une soixantaine de professionnels de la santé pour venir prêter main-forte aux équipes en place.

L’achalandage a repris de façon importante, au centre de dépistage de Place Fleur de Lys. Alors qu’il y avait environ 200 tests effectués quotidiennement au creux de la vague, ceux-ci ont doublé, voir triplé, dans les derniers jours.

Selon Serge Garneau, directeur adjoint des services santé généraux au CIUSSS de la Capitale-Nationale, ce sont environ 600 tests qui sont effectués quotidiennement depuis le milieu de la semaine passée, uniquement au centre de Place Fleur de Lys. Avec les équipes mobiles – il y en a quatre présentement – ce sont 750 tests qui sont effectués chaque jour.

L’organisation veut donc faire vite et, si possible, mettre à l’œuvre dès ce dimanche les nouvelles recrues, puisqu’elle estime que le volume augmentera encore dans les prochains jours.

«C’est secondaire à l’annonce potentielle d’une deuxième vague. Comme on veut agir plutôt que réagir, on veut vraiment se préparer pour effectuer l’ensemble des prélèvements qu’on nous demande de faire au CIUSSS», explique M. Garneau.

Il explique que le dépistage est le meilleur moyen de contrer la deuxième vague.

«Même si la contamination communautaire est rare ou qu’il n’y en a pas, il y a les cas isolés. Eux, on les isole 14 jours à la maison et ne seront plus des vecteurs de contamination», fait valoir M. Garneau.

Une douzaine d’employés est à l’œuvre à Place Fleur de Lys. Le CIUSSS souhaite en avoir 28 dès que possible. Les autres recrues seront affectées aux équipes mobiles.

Il y a présentement quatre équipes mobiles et le CIUSSS souhaite en ajouter sept.

Les types d’emplois privilégiés pour le recrutement sont des physiothérapeutes, des hygiénistes dentaires, des dentistes, des nutritionnistes, des inhalothérapeutes, des technologues médicaux, des audiologistes, des infirmières ou des infirmières auxiliaires qui seraient retraités depuis peu ou qui n’occuperaient actuellement pas un emploi à temps complet, précise le directeur adjoint.

Les professionnels qui s’étaient manifestés, au printemps, par les différentes initiatives gouvernementales, comme la plateforme «jecontribue» ne sont plus disponibles, comme ils ont recommencé à travailler pour la plupart.

Les volontaires qui viendront prêter main-forte auront la formation, l’équipement de protection et auront droit à une prime de 8 % liée au contexte de la COVID-19. Ils peuvent transmettre leur candidature au jecontribuecovid19.gouv.qc.ca ou à recrutementdepistage.ca.

Pour l’heure, la capacité d’analyse est de 1900 tests par jour. Le CHU de Québec recevra sous peu un appareil d’analyse qui permettra de traiter les résultats de 3000 tests par jour, si le besoin se présente.