Des personnages connus, un acteur discret

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son visage, assurément. Après 26 ans à cumuler les rôles dans les plus populaires séries québécoises, Martin-David Peters a reçu, la semaine dernière, sa toute première nomination aux Gémeaux. « C’est énorme pour moi », a réagi le comédien de 52 ans.

La liste de séries dans laquelle vous avez probablement remarqué Martin-David Peters est très longue. De ses premiers rôles dans La princesse astronaute et Jamais deux sans toi, en passant par Les héritiers Duval, Blue Moon, Lâcher prise, Cheval-Serpent, Mémoires vives, Boomerang, O’, Trop et Les Simone, Martin-David Peters n’a jamais cessé d’exercer sa passion depuis sa sortie du conservatoire d’art dramatique en 1994.

Il a brillé autant dans la peau de l’enquêteur Perez dans Série noire qu’en « travailleur de ferme louche et nono » dans la dernière saison de Faits divers, des rôles qui lui ont donné le goût de faire davantage de comédie.

Mais c’est pour son personnage de Christian Pierre, un policier bienveillant dans Fragile, série qui a marqué les esprits plus tôt cette année, que la reconnaissance d’une nomination dans la catégorie Meilleur rôle de soutien masculin est enfin arrivée.

« Ce personnage-là, c’était pratiquement une première pour moi, explique-t-il à l’autre bout du fil. Souvent, j’ai joué des personnages qui ont une fonction : l’avocat, le médecin, l’ambulancier, le policier. Mais dans Fragile, ce n’est pas ma fonction qui est importante, c’est [ma] relation avec le personnage de Sandrine Bisson. J’ai pu aller dans les émotions, exprimer d’autres couleurs. J’ai adoré ça. »

« Les choses changent »

Martin-David Peters accueille avec beaucoup d’humilité cette nomination, qu’il partage avec Patrick Hivon, René Richard Cyr et ses collègues de Fragile Christian Bégin et Martin Drainville.

« Pour moi, c’est une surprise totale, dit-il. D’abord, je ne pensais pas du tout à ça, parce qu’on vit une période assez difficile dans notre milieu. Moi et plusieurs de mes amis comédiens et comédiennes, on est devant l’inconnu. Je suis sur la PCU comme bien des artistes », laisse-t-il savoir.

« Cette nomination m’a redonné de l’énergie et un certain espoir », dit celui qui anticipe un gala qui « passera à l’histoire » l’automne prochain en raison du contexte particulier.

Mais il n’y a pas que le contexte de présentation du gala qui a fait jaser la semaine dernière. Le manque de diversité à l’écran est un sujet qui soulève les discussions depuis plusieurs années déjà.

« Ça fait longtemps que je suis là, je suis passé à travers les époques, commente-t-il. Moi, je vois un changement par rapport à mes débuts. Il y a toujours de la place pour l’amélioration, mais je vois vraiment que les choses changent et que les séries commencent de plus en plus à refléter ce qui se passe autour de nous. »

Des creux à traverser

Si on ne connaît pas beaucoup Martin-David Peters, c’est que l’acteur, qui touche aussi au théâtre et au cinéma, se tient loin du star-system. Père de deux filles de 11 et 14 ans, il apprécie sa « petite vie de famille tranquille » sur la Rive-Sud.

Fils d’un père originaire des Antilles et d’une mère née en Abitibi, il s’est inscrit sur le tard au conservatoire, après des études en robotique et en philosophie. S’il a commencé à enchaîner les rôles dès 1994, il concède qu’il a traversé quelques creux de vagues en 26 ans de carrière. « Il a fallu que j’aie souvent un autre travail en parallèle pour pouvoir y arriver », dit-il.

La pandémie est un autre creux à traverser. Martin-David Peters avait trois tournages à l’horaire cet été. Malheureusement, il n’en fera qu’un seul.

Passionné de lecture, le comédien s’est toutefois servi de cette pause involontaire pour écrire son premier livre, un mélange d’essai et de fiction, un rêve qu’il caressait depuis longtemps. « C’est ce que j’ai fait pour garder mon équilibre mental », lance-t-il en riant.