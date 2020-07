F1: Hamilton survole l'Hungaroring, Stroll 4e

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie, troisième manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le Hungaroring (4,381 km) à Budapest.

Son équipier finlandais Valtteri Bottas ne pointe qu'à 86/1000 mais sur des pneus un cran plus tendres et donc plus rapides sur un tour.

Leur premier adversaire, le Mexicain Sergio Pérez, dont la Racing Point est motorisée par Mercedes, est relégué à 527/1000 sur les pneus les plus tendres à disposition des pilotes ce week-end.

L'autre Racing Point du Québécois Lance Stroll est 4e à 964/1000 et la Renault de l'Australien Daniel Ricciardo 5e à 1 sec 197/1000, devant les Ferrari de l'Allemand Sebastian Vettel et du Monégasque Charles Leclerc à 1 sec 235/1000 et 1 sec 401/1000 respectivement.

Pourtant attendues sur ce tracé qui favorise les appuis aérodynamiques plutôt que la puissance moteur, les Red Bull ne sont que 8es (Max Verstappen à 1 sec 432/1000) et 13e (Alexander Albon à 1 sec 724/1000), également chaussées des pneus les tendres.

Autre mauvaise nouvelle potentielle pour l'écurie autrichienne, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), lui aussi motorisé par Honda, n'a pas pu quitter le garage à cause d'un problème de moteur.

À noter enfin la présence du pilote essayeur polonais Robert Kubica dans le baquet du Finlandais Kimi Räikkönen chez Alfa Romeo.

Les essais libres 2 sont programmés en après-midi en Hongrie, toujours sous une météo fraîche et humide.

Première séance d'essais libres