Half Moon Run: six chansons gardées pour le dessert

MONTRÉAL – C’est dans la discrétion d’un bar à vins de La Petite-Italie qu'Half Moon a levé le voile sur son secret: un EP de six pistes inédites à paraître trois jours plus tard, soit ce vendredi.

Devon Portielje, Conner Molander et Dylan Phillips lambinent dans le Ratafia sur le boulevard Saint-Laurent. C’est là que les musiciens ont convoqué les journalistes informés de l’existence de «Seasons of Change», leur maxi composé d’une demi-douzaine de titres que les admirateurs avaient en partie pu entendre à l’occasion de la série de concerts «COVIDEO».

«On les a enregistrés dans la même "batch" que celles de "A Blemish in The Great Light", notre troisième album paru l’année passée», raconte Dylan Phillips dans un français fluide.

«Les chansons du EP ont davantage un côté folk, ça reste une grande partie de notre identité musicale, mais on trouvait que ça ne cadrait pas tellement avec le disque.»

De toutes les compositions d’Half Moon Run, rares sont celles qui verront finalement la lumière. Toutes les créations du groupe n’aboutissent pas sur des fichiers wav, sur de nouvelles entrées sur QUB Musique ou sur Spotify.

«Avant d’entrer en studio, on avait même une cinquantaine de chansons et il a fallu faire une sélection. Ce n’est pas nécessairement des idées finies, c’est juste qu’on fait tellement d’essais et d’erreurs!»

Dans leur local de pratique, les gars enregistrent toutes leurs séances de jams et notent des suites d’accords sur un grand tableau blanc qu’ils n’effacent pas souvent. Le trio garde tout en banque, révèle Phillips. Ces ébauches peuvent toujours finir par servir.

«Des fois, les idées reviennent après longtemps. ‘’All At Once’’ sur le EP, c’est vraiment une vieille chanson, ça vient de l’époque du premier album. On n’a jamais arrêté d’aimer cette chanson-là, c’est juste qu’elle n’avait pas encore trouvé sa place.»

Joël Lemay / Agence QMI

Brouiller les pistes

«A Season of Change» résonne fort en cet été secoué par la seconde vague du mouvement #MoiAussi.

La piste 1 (« Monster» en l’occurrence) évoque le mea culpa d’un homme qui avouerait ses torts. «Look Me In The Eyes (Skitstövel)», la troisième, suggère une incompréhension ou un mensonge, une sorte de déchirement entre deux êtres comme il en survient après une dénonciation.

Mais était-ce l’intention?

«C’est cool que tu fasses cette connexion-là, répond Dylan Phillips du tac au tac. J’y pense et le EP s’agence tellement avec les temps en ce moment, mais ce n’était pas prévu que ça arrive comme ça. C’est drôle. Je n’avais même pas pensé à ça.»

Half Moon Run cultive une forme de mystère et laisse aux auditeurs le soin de s’approprier leurs chansons, d’en faire leur propre lecture.

«Il faut laisser un petit peu de place à l’ambiguïté, permettre aux gens de laisser aller leur créativité quand ils entendent nos chansons. Ça se peut que je sois le seul à penser comme ça. On voit tous notre musique d’une manière différente.»

Frères de son

Joël Lemay / Agence QMI

Soudés par le succès qui les a attrapés au détour du printemps érable, à la sortie de «Dark Eyes» en 2012, les gars d’Half Moon Run semblent unis par quelque chose de plus grand qu’eux.

Leur amitié se passe de mots tandis qu’ils dînent entre une entrevue et la prochaine séance photo, comme un couple de longue date ou de vieux potes qui cohabitent. Le simple fait d’être ensemble leur suffit, le silence qui se glisse entre les rires ne les effraie plus.

À cet égard, Dylan Phillips y va d’une parfaite analogie: «être dans un band comme le nôtre, c’est presque comme être dans un mariage».

Interrogé sur la nature introspective des mots qu’ils assemblent à six mains, le batteur aux qualités de multi-instrumentiste nie toute forme de pudeur. Se prêter à un tel exercice d’introspection avec des chums de gars n’a, pour lui comme pour les autres, rien de gênant en soi.

«On est vraiment proches. On parle de tout ensemble. C’est important pour rester inspirés.»

Sans filtre

Défis inhérents à la vie de tournée («Grow to Love» en témoigne), amours déçus ou mis en plan... Les trois Montréalais d’adoption partagent tout et passent plus de temps ensemble qu’avec leurs amoureuses. À moins, bien sûr, qu’une pandémie mondiale ne fraie un chemin jusqu’aux lignes de leur agenda.

«Cette semaine, on aurait dû jouer sur les plaines d’Abraham en plateau double avec The Nationals pour le Festival d’été de Québec. Ça aurait été le plus grand "show" de notre vie!»

«En même temps, le temps qu’on a eu à la maison nous a fait du bien. J’avais pas vu ma blonde depuis longtemps et là, on passe tout notre temps ensemble! J’adore ma vie à la maison. On a un jardin, on a peint toutes les pièces, on va avoir un chien dans quelques semaines... Il y a quand même des points positifs à tout ce qu’on vit en 2020.»

Rendez-vous au Ratafia

Joël Lemay / Agence QMI

Si Half Moon Run nous a demandé de les rejoindre au 6778, boulevard Saint-Laurent, c’est que Devon Portielje (vocaliste principal au sein du groupe) est un bon ami du copropriétaire Jared Tuck.

Situé à un jet de pierre de la célèbre Fruiterie Milano, le Ratafia donne dans le vin nature servi au verre et les desserts gastronomiques. Les assiettes de Laurence Huppé, la pâtissière en poste au moment de notre visite, tiennent davantage de l’œuvre d’art que de la simple gourmandise sucrée habituelle. Elle fignole réellement ses plats comme s’il s’agissait de petites sculptures.

La Bombe sanguine, un parfait glacé à l’orange et recouvert d’une meringue flambée au rhum, est un spectacle à lui seul. Des parfums d’amande, de nougat, de pacane et de sirop d’érable viennent s’ajouter à la mise en scène réellement enflammée pour se finalement se fondre à notre palais.

Les végétaliens ne sont pas en reste. Conner Molander a, pour sa part, jeté son dévolu sur Le Jardin en ville. D’inspiration espagnole, cette recette de polvorones (un genre de crumble) se compose de fraises, d’une crème gingembre, de tomates et de basilic. Un mélange savoureusement étonnant.

À l’instar du Medovik, le dernier plat concocté à l’intention de Devon, il est décoré des pensées qui poussent sur le toit du restaurant. À l’image de leur vrai Jardin en ville, finalement.