Holtby ne pense pas à son autonomie

Si la pandémie n’avait pas eu lieu, le gardien Braden Holtby aurait déjà passé par le marché des joueurs autonomes et il serait peut-être un membre d’une autre formation que celle des Capitals de Washington.

• À lire aussi: Alex Kovalev, entraîneur-chef dans la KHL?

• À lire aussi: De l’inquiétude chez les Bruins

«En ce moment, toute mon attention est portée vers la conquête d'un autre championnat, et après, je voudrais trouver le prochain meilleur endroit pour rafler les grands honneurs, a indiqué l’homme masqué vendredi, lors d’une vidéoconférence. J'espère que ce sera ici et que tout va s'arranger, mais tu ne sais jamais. En ce moment, je vis le moment présent, et nous avons une belle occasion devant nous.»

En 2019-2020, l’athlète de 30 ans dispute sa dernière campagne d’une entente de cinq ans qui lui a rapporté 6,1 M$ annuellement.

Avec le plafond salarial qui restera à 81,5 M$, les «Caps» n’auront peut-être pas la marge de manœuvre pour conserver ses services.

Selon le capfriendly.com, l’équipe de la capitale américaine est déjà engagée pour plus de 70 M$ en 2020-2021 et il n’y a pas seulement Holtby qui deviendra joueur autonome sans compensation.

Aucun doute

Considérant qu’il obtiendra un très lucratif contrat lors de la prochaine saison morte, le natif de la Saskatchewan aurait pu choisir de ne pas prendre part à la reprise estivale. Cela n’a cependant jamais traversé l’esprit du gardien.

«Pas du tout, a-t-il clamé. En ce moment, mon travail est de gagner le championnat avec les Caps. C'est tout ce qui compte. Je ne me suis jamais soucié des blessures. Dès que tu as la chance de jouer dans cette ligue, tu peux te considérer chanceux, donc je vais prendre les choses un match à la fois.»

Le vainqueur de la coupe Stanley en 2017-2018 a d’ailleurs eu l’assurance qu’il serait le partant des Capitals, lui qui a vu son nombre de départs diminuer au profit d’Ilya Samsonov cette saison.

«J'ai été clair en affirmant qu'il allait être le partant pour le début des séries, et il y a une raison pour laquelle j'ai dit ça. Son jeu allait dans la bonne direction à la fin de l'année, a affirmé l’entraîneur-chef Todd Reirden. Je savais qu'il allait avoir plus de temps avec Scott Murray, notre entraîneur des gardiens, pour travailler sur les aspects qu'il doit améliorer.»