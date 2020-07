Le VVV content malgré un achalandage réduit

Les vacances de la construction représentent historiquement la période la plus achalandée de l’été au Village Vacances Valcartier.

« Nous, on s’attend à être à peu près à 50 % de ce qu’on faisait dans le passé. Depuis la réouverture, on a affiché complet une seule journée. On est content, même si c’est un achalandage réduit. Pour l’expérience client, les gens apprécient beaucoup, car il n’y a pas d’attente sur le site », a partagé Sandra Nadeau, directrice principale marketing, ventes et communications pour Groupe Calypso Valcartier.