Liaisons abandonnées par Air Canada: Pascan Aviation bonifie son offre en région

Le transporteur aérien Pascan Aviation profite de la suspension par Air Canada de plusieurs liaisons régionales pour bonifier son offre de services.

• À lire aussi: Aviation régionale : Montréal brille par son mutisme

• À lire aussi: Réinventer les services aériens régionaux

• À lire aussi: Transport aérien régional: la cellule de crise demande à Québec d’aider les joueurs déjà existants

À compter du 17 août prochain, Pascan Aviation offrira des vols quotidiens de Gaspé et Baie-Comeau vers l’Aéroport international Montréal-Trudeau. Des vols programmés depuis Fermont-Wabush en matinée vers Sept-Îles, Québec et Montréal-Trudeau seront aussi ajoutés.

À noter que le transporteur propose déjà des vols quotidiens depuis les aéroports de Saint-Hubert, Québec, Bonaventure, Les Îles-de-la-Madeleine, Bagotville, Mont-Joli, Sept-Îles, et Fermont-Wabush.

«Avec la bonification de notre desserte régionale, nous offrons maintenant une connectivité jamais égalée dans l'est du Québec, avec des possibilités de connexions de vols internationaux et interprovinciaux à partir des aéroports internationaux de Montréal-Trudeau et de Québec», a indiqué vendredi le copropriétaire de Pascan Aviation, Yani Gagnon, par communiqué.

«Nous voulons par le fait même rassurer la population des régions que nous sommes dès à présent en mesure de combler le vide laissé par le retrait d'Air Canada du marché régional», a-t-il ajouté.

Air Canada a annoncé le 30 juin dernier la suspension pour une durée indéterminée de 30 dessertes régionales intérieures en plus d’abolir huit escales partout au pays.

De passage à Baie-Comeau, vendredi, le premier ministre du Québec, François Legault, a réitéré qu’il était ouvert à accorder une subvention à un transporteur aérien à condition d’obtenir des garanties quant à la fréquence et au coût des billets pour assurer des dessertes régionales.