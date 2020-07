Meilleur match, même résultat

Lors du premier match de l’Impact dans le tournoi, Thierry Henry avait déploré le manque de combativité de son équipe. Il en a eu plus contre le Toronto FC jeudi soir, mais le résultat a été le même.

Après deux matchs, l’Impact se retrouve déjà avec un pied dans l’avion pour rentrer à Montréal en raison de ses deux défaites et d’un différentiel de moins-2.

Les membres de l’Impact devaient regarder très attentivement le match entre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et D.C. United, vendredi soir. Celui-ci n’était pas encore terminé au moment de mettre sous presse.

Une victoire de la Nouvelle-Angleterre ou un match nul aideraient la cause du Bleu-blanc-noir en gardant D.C. à distance de frappe pour les Montréalais qui pourraient alors s’assurer du troisième rang en battant D.C. mercredi prochain. Une victoire par une bonne marge pourrait même permettre à l’Impact de se faufiler en huitièmes de finale.

À l’inverse, un gain de D.C. compliquerait la vie de Thierry Henry et de sa bande qui ne pourrait faire mieux qu’une troisième place en battant D.C.

Atypique

Il faut dire que Thierry Henry a osé lors des deux premières rencontres.

Il a en effet tenté plusieurs expériences audacieuses en proposant un alignement atypique.

Lors des deux premières rencontres, il a choisi de laisser son latéral droit, Zachary Brault-Guillard, sur le banc.

Jeudi soir, Rod Fanni et Orji Okwonkwo ont eux aussi amorcé la rencontre à titre de spectateurs.

Après le match, il a laissé entendre que sa décision était basée sur ce qu’il avait vu lors de la première rencontre.

Hors position

Il n’en demeure pas moins qu’il a choisi de faire jouer plusieurs de ses hommes hors position, à commencer par Samuel Piette, qui pour un second match de suite, n’était pas posté devant les arrières centraux.

Après le couloir droit comme arrière en première demie du premier match, le Repentignois s’est à nouveau retrouvé dans le même couloir jeudi, mais dans une position plus haute sur le terrain.

Contre Toronto, c’est Shamit Shome qui a amorcé le match comme arrière droit, et le résultat a été mitigé, pour rester poli. Le pauvre bougre était comme un chien dans un jeu de quilles. L’Albertain est clairement plus à l’aise dans une position un peu plus haute.

« On a créé beaucoup plus de choses de la gauche que sur la droite. J’essaie de trouver la bonne formule de différentes façons », a expliqué Henry qui court encore après la bonne recette tout en lançant peut-être un message à Brault-Guillard qui semblait être le successeur de Bacary Sagna.

Victor Wanyama a quant à lui amorcé la rencontre en défense centrale et a retrouvé le milieu de terrain au retour de la pause quand Rod Fanni est entré dans la rencontre.

Dans ce cas-ci, c’était un peu par nécessité. Rudy Camacho était rentré à Montréal, quelques heures plus tôt, parce que sa conjointe va donner naissance à leur deuxième enfant. De plus, Joel Waterman n’est pas encore remis d’une blessure à la cuisse.

Des erreurs

Coïncidence ou pas, Toronto a marqué trois de ses quatre buts en première demie à la suite d’erreurs défensives que Thierry Henry a qualifiées « d’erreurs d’école ».

Le Bleu-blanc-noir a passé la soirée à courir après le score et avait profité d’un tir de pénalité pour créer l’égalité 2 à 2 peu après la demi-heure de jeu, mais a accordé un troisième but aux Torontois seulement quelques secondes après la reprise du jeu.

« Ce n’est pas évident, on était en possession de la balle, on était en train de les faire courir, mais si tu prends un but comme si on n’était pas là dès la reprise, ça devient difficile », a convenu l’entraîneur-chef.

Manque d’énergie

Par ailleurs, l’Impact est peut-être un peu affecté par un retard sur le plan de la remise en forme. Le Bleu-blanc-noir a été l’une des dernières équipes à reprendre l’entraînement individuel et collectif.

« Ça fait quatre mois qu’on est à l’arrêt, on n’a pas eu de match présaison, ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise et ça prend du temps pour bâtir une chimie dans l’équipe, mais ce n’est pas une excuse », a expliqué Samuel Piette.

Au moins, Romell Quioto et le jeune Emanuel Maciel ont connu un très bon match. Quioto vit une sorte de renaissance depuis son arrivée de Houston.

« J’ai regardé beaucoup de vidéos avec le coach et on a analysé plusieurs mouvements afin que je devienne une pièce importante du système que veut préconiser l’entraîneur. »

En touche

Affrontement néerlandais

On a eu droit à un affrontement tout néerlandais entre les entraîneurs d’Atlanta United et du FC Cincinnati, jeudi matin.

En effet, dans le camp géorgien, c’est Frank de Boer qui mène la barque pendant que chez l’équipe de l’Ohio, c’est Jaap Stam qui est responsable.

Stam a finalement pu savourer sa première victoire à la barre de son équipe, lui qui a été embauché à la mi-mai.

Stam est déjà le quatrième entraîneur-chef de Cincinnati après Alan Koch, qui n’a pas duré une demi-saison, et Yoahn Damet, qui a assuré l’intérim. Ron Jans, un autre Néerlandais, avait été embauché au début août 2019, mais avait été forcé de quitter son poste en mars à la suite d’allégations de commentaires racistes faits devant ses joueurs.

L’expansion affectée par la COVID-19

Il n’y a pas que la saison 2020 de la MLS qui est affectée par la pandémie de la COVID-19. Les expansions des prochaines années aussi en souffrent. Vendredi, la ligue a annoncé qu’elle révisait son calendrier pour trois des quatre prochaines équipes.

Austin doit toujours rejoindre le circuit Garber l’an prochain, mais l’entrée de Charlotte, également prévue en 2021, sera reportée à 2022. St. Louis et Sacramento qui vont joindre les rangs de la MLS en 2023 plutôt qu’en 2022.

Chicharito voulait affronter Vela

Chicharito, du Galaxy de Los Angeles, déplore que Carlos Vela ne soit pas de la partie pour le Los Angeles FC dans le El Trafico de samedi soir.

Vela a choisi de rester à Los Angeles pour être avec son épouse qui va bientôt avoir un enfant.

Il faut dire que si Chicharito se permet de commenter la situation de Vela, c’est que les hommes sont des amis de longue date.

« On se connaît depuis qu’il a 15 ans, a-t-il mentionné à ESPN. On a une très bonne relation, je l’aime et je l’admire beaucoup. C’est dommage qu’il ne soit pas là. »

Un nom à retenir

Les partisans de l’Impact ont fait connaissance avec le jeune Ayo Akinola, 20 ans, qui connaît un début de tournoi fracassant avec une récolte de cinq buts en seulement deux rencontres au profit du Toronto FC.

Le jeune attaquant, qui fait oublier Jozy Altidore, a réussi un tour du chapeau contre l’Impact en plus de réaliser un doublé face à D.C. United.

Le cas d’Akinola est intéressant parce qu’il est né à Detroit, mais a déménagé à Brampton, en banlieue de Toronto, quand il était jeune. Il a représenté les États-Unis sur la scène internationale chez les jeunes, mais il est aussi courtisé par le Canada et le Nigéria pour sa carrière senior.

Pas facile pour les gros clubs

C’est la débâcle parmi tous les clubs qui étaient considérés comme de sérieux aspirants au titre du tournoi de la MLS.

Atlanta et New York City FC n’ont toujours pas de point après deux matchs, et Seattle, champion de la dernière Coupe MLS, n’en a qu’un après deux rencontres.

Ce n’est guère mieux pour Kansas City et le Galaxy de Los Angeles, qui ont perdu leur premier match, et pour le Los Angeles FC, qui a été poussé au match nul par le Dynamo de Houston d’entrée de jeu.