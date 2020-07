Canadien : Paul Byron s’absente de l'entraînement

L’attaquant Paul Byron n’était pas de l’entraînement du Canadien de Montréal, vendredi matin, à Brossard.

C’était la première fois depuis le début du camp d’entraînement que le vétéran 31 ans n’était pas sur la patinoire avec ses coéquipiers.

Les défenseurs Brett Kulak et Xavier Ouellet n’étaient pas non plus de l’exercice, mais ce fut le cas pour tous les entraînements du CH depuis que la Ligue nationale a amorcé la phase 3 de son plan de retour.

Rappelons que le joueur de centre Max Domi ne s’est toujours pas présenté au camp, lui qui a obtenu une période de temps supplémentaires pour choisir s’il sera de la reprise dans le circuit Bettman. L’athlète de 25 ans souffre de diabète du type 1.

Avant la séance d’entraînement principale, cinq joueurs ont patiné pendant une trentaine de minutes. Il s’agissait de Phillip Danault, Ryan Poehling, Victor Mete, Cale Fleury et le gardien Cayden Primeau.