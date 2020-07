Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 18 juillet.

«Des racines et des ailes»

Tournée des plus beaux villages de Provence, avec visite de Brantes, au pied du mont Ventoux, où les habitants se battent pour garder le village vivant. À Ferrassières, on visite le chanteau de la Gabelle, tandis qu’à Rosans, on favorise l’installation de jeunes producteurs.

Samedi, 13 h, TV5.

«Meurtres insolites»

Reconstitution de meurtres rocambolesques aux dénouements imprévisibles. Dans cet épisode, un jeune itinérant d’origine allemande se rend aux États-Unis où il va adopter différentes identités, tuant plusieurs personnes qui croisent sa route.

Samedi, 15 h, addikTV.

«Lara Croft Tomb Raider: le berceau de la vie»

Lara Croft (Angelina Jolie) a une passion pour les trésors enfouis. Alors qu’elle regagne son manoir, elle est contactée par deux émissaires des services secrets qui lui apprennent qu’un dangereux mégalomane veut s'emparer de la mythique boîte de Pandore pour faire disparaître l'espèce humaine.

Samedi, 15 h 45, TVA.

«Trop moche pour l’amour»

Kayleigh est rendue quasiment chauve à cause de son alopécie. Elle a du mal à accepter sa condition. Breanne est capable de camoufler son vitiligo, mais elle n’arrive toujours pas à trouver l’amour.

Samedi, 18 h, MOI ET CIE.

«Souvenirs olympiques»

En 1992, aux Jeux olympiques de Barcelone, Sylvie Fréchette a livré la performance de sa carrière en nage synchronisée. Mais en raison de l’erreur d’une juge brésilienne, elle a reçu une médaille d’argent. Il faudra attendre plusieurs mois pour que l’erreur soit réparée.

Samedi, 18 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Grand Torino»

Après des années de travail en usine, Walt Kowalski (Clint Eastwood) vit replié sur lui-même. Il va finir par découvrir le vrai visage de ses voisins et comprendre ce qui le lie à ces exilés contraints de fuir la violence.

Samedi, 21 h, Télé-Québec.

«Le vrai du faux»

Le réalisateur Marco Valois (Stéphane Valois), spécialisé dans les films de chars, décide de tourner un documentaire sur Éric Lebel (Mathieu Quesnel), un militaire fraîchement revenu d’Afghanistan, victime d’un grave choc post-traumatique.

Samedi, 21 h 02, TVA.