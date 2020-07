Sports: une clarification attendue pour le nombre de spectateurs à l’extérieur

Les autorités de la santé publique du Québec s’apprêtent à clarifier leur position quant au nombre de spectateurs permis lors d’événements sportifs extérieurs, a appris Le Journal. Il n’y aura plus automatiquement un maximum de 50 spectateurs par site.

Depuis quelques jours, Baseball Québec et Soccer Québec doivent répondre aux nombreuses questions de leurs membres au sujet du nombre de personnes autorisées à assister à leurs événements récréatifs et compétitifs. La limite variait d’un endroit à l’autre selon les règlements municipaux et la capacité limite d’une infrastructure avec le respect de la distanciation physique.

Dossier qui traine

Les Voyageurs de Saguenay se sont limités à 50 personnes, mercredi soir, lors de leur match d’ouverture de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) pour respecter les recommandations gouvernementales que l’on retrouve sur le portail consacré à la lutte à la COVID-19.

Le lendemain, les Aigles de Trois-Rivières ont accueilli 350 partisans dans les gradins du Stade Quillorama alors qu’une rencontre de la Ligue de baseball majeur du Québec (LBMQ) avait aimanté plus de 450 fidèles à Thetford Mines, le week-end dernier. L’endroit peut accepter jusqu’à 7000 personnes en temps normal.

«Il y a trois semaines, on nous disait que la distanciation sociale allait l’emporter et que ce serait corrigé sur le site Internet, mais c’est encore là J’ai reçu une mise à jour aujourd’hui [vendredi] comme quoi il faut respecter les 50 personnes à l’extérieur par plateau, s’insurge le directeur général de Baseball Québec, Maxime Lamarche.

«Cette règle est incohérente parce qu’on peut permettre plus de 50 personnes sur les plaines d’Abraham ou à la baie de Beauport, en autant que la distanciation sociale soit respectée. Ces équipes d’un calibre plus relevé ont besoin de plus d’argent pour opérer, et si elles ne peuvent pas mettre 250-300 personnes dans leur stade, elles vont arrêter de jouer à la balle.»

Changement à venir

Or, cette position de la santé publique s’explique mal puisqu’aucun décret n’interdit aux organisations sportives d’accueillir plus de 50 personnes à ciel ouvert. Le décret fait uniquement mention des événements intérieurs.

Cela signifie qu’elles n’enfreignent aucune loi si plus de 50 personnes se retrouvent dans leurs installations. La distanciation physique de 2 m doit toutefois s’appliquer en tout temps.

«Dans les lieux publics, il n’y a pas de nombre maximal de participants ou de ménages. Un nombre important de personnes dans un même rassemblements pourraient vite faire oublier l’importance des 2 mètres de distance, donc les rencontres de petits groupes restent favorables. C’est pourquoi la recommandation de la santé publique est de limiter les rassemblements à moins de 50 personnes. Il est aussi important de maintenir une distance de 2 mètres entre les personnes», a indiqué par courriel une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Selon nos informations, le dossier évaluera de manière positive au cours des prochains jours. Un plus grand nombre de spectateurs seront officiellement admis dans les infrastructures extérieures où il est possible de le faire. L’annonce attendue mettra un frein à ce flou administratif qui cause des maux de tête aux fédérations sportives.

«C’est un enjeu pour toutes les catégories, explique le grand patron de Soccer Québec, Mathieu Chamberland. Quand papa, maman, les frères et les sœurs débarquent à un terrain, ça peut nous forcer à limiter [le nombre de gens].

«Dans quel autre secteur il y a une balise précise sans la considération de l’espace? Je me pose des questions parce que ce sont les mêmes normes à l’intérieur et à l’extérieur. Ça mérite une clarification.»

De toute manière, il semble difficile de croire que des bénévoles, qui doivent déjà gérer l’application de rigoureuses mesures sanitaires, commenceront à refuser l’accès aux terrains aux membres d’une famille pour un match impliquant des enfants.

«Ce serait un défi supplémentaire pour nos bénévoles qui travaillent d’arrache-pied pour faire respecter la distanciation et pour que les jeunes se lavent les mains», a lâché Chamberland.

Extrait du décret numéro 543-2020 :

« 4° dans le cas d’un rassemblement extérieur dans un lieu public, dans l’une des situations suivantes : a) si les personnes rassemblées sont des occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu; b) si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien; c) si une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes rassemblées»