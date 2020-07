Suivez les indications

Photo courtoisie

La visibilité touristique du Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, dans l’arrondissement Beauport, s’est grandement améliorée au cours des dernières semaines grâce à l’installation de trois panneaux bleus de signalisation routière accrédités par le consortium Alliance de l’industrie touristique du Québec – SignoService Inc., concessionnaire officiel à la mise en œuvre des programmes gouvernementaux de signalisation touristique. La Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux a procédé dernièrement à la signature d’un contrat de trois ans avec le consortium pour l’installation et la location de trois panneaux bleus dans le but d’augmenter la visibilité du sanctuaire sur deux artères routières majeures à proximité du lieu de culte, le boulevard Louis-XIV et le boulevard Raymond, ainsi que sur la rue Bertrand où il a ouvert ses portes aux fidèles en 1937. Sur la photo, l’abbé Réjean Lessard, recteur du sanctuaire et directeur général de la fondation.

Terroir, vins et co

C’est à la pointe Ouest du quartier Petit Champlain que le bar à vin Terroir - Vins et compagnie a aménagé sa nouvelle terrasse. Chaleureuse et conviviale, elle attire l’œil des piétons du Vieux-Québec. Ouvert depuis quelques mois, le bar à vin charme les épicuriens de la Capitale-Nationale par son impressionnante sélection de vins biodynamiques ou natures, majoritairement canadiens et québécois. Afin de mettre en valeur la trentaine de gins d’ici et d’ailleurs offerts, Terroir - Vins et Compagnie propose un accord gin et tonic à travers une expérience de dégustation hors du commun. Spécialisé en tapas, Terroir - Vins et compagnie deviendra plus que jamais la place où s’accrocher les pieds lors d’une visite dans sa propre ville.

De la vise à La Popote

Alors que les activités reprennent de façon graduelle dans la région de la Capitale-Nationale le député fédéral de Charlesbourg – Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus en a profité récemment pour aller saluer les bénévoles de La Popote de Charlesbourg, un organisme communautaire sans but lucratif d’aide alimentaire qui vient en aide aux familles et aux aînés qui en ont le plus besoin dans Charlesbourg. Les activités de préparation ont lieu au restaurant Le Toit Rouge, propriété de Pierre Grondin qui participe activement aux activités de la Popote de Charlesbourg. Depuis sa création en 1986, La Popote de Charlesbourg contribue à soutenir le milieu communautaire de Charlesbourg et permettre à des gens dans le besoin d’avoir accès à des repas chauds quotidiennement. Sur la photo, Paul-Hus est accompagné de la coordonnatrice de l’organisme Geneviève Ross et de Pierre Grondin.

