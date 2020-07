Sur QUB musique: revivez la «British Invasion» de 1968

Les auditeurs de QUB musique sont parachutés en pleine invasion britannique grâce au nouvel épisode de «Pour une histoire d’un show», maintenant disponible sur la plateforme.

Le plus récent rendez-vous de la série balado s’intéresse à la venue du célèbre groupe britannique The Who à Montréal, en 1968.

L’auteur-compositeur-interprète Gilles Valiquette et Gilles Lapointe, spectateur de centaines de concerts, discutent de ce spectacle donné à l’ancien Autostade, il y a maintenant 52 ans, avec le journaliste Nicolas Titley.

Outre ce rendez-vous avec l’histoire de la musique, les mélomanes peuvent poser l’oreille sur le premier épisode de «Pour une histoire d’un show» dressant le portrait des spectacles de la Fête nationale du Québec, toujours accessible via musique.qub.ca.