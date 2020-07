Sœurs Carpentier: la directrice de Deuil-Jeunesse et Mélissa Bédard célébreront les funérailles

Les funérailles de Norah et Romy Carpentier seront célébrées lundi par la directrice générale de Deuil-Jeunesse, Josée Masson. L’artiste Mélissa Bédard, porte-parole de l’organisme, sera également sur place et chantera lors de la cérémonie qui promet d’être chargée en émotions.

La nouvelle a été confirmée par la firme de relation publique qu’a mandatée la famille pour l’organisation de la journée.

Josée Masson, qui célébrera les funérailles, est la fondatrice et directrice générale de Deuil-Jeunesse.

L’organisme vient en aide aux jeunes et à leur famille qui vivent la perte d’un proche, pour tenter de les accompagner dans ces moments difficiles. Mme Masson, travailleuse sociale de formation, s’est spécialisée dans cet accompagnement du deuil chez les jeunes, un aspect non négligeable dans des événements comme le triste décès des deux sœurs Carpentier. Elle a d’ailleurs publié deux livres sur le sujet.

Diffusée sur écran

La cérémonie qui aura lieu lundi au Complexe funéraire Claude Marcoux de Lévis sera réservée à la famille en raison des restrictions liées à la COVID-19. Le public pourra toutefois assister à la retransmission des obsèques sur écran à l’extérieur du salon funéraire, à 16h.

Auparavant, de 12h à 15h, les gens qui le souhaitent pourront offrir leurs sympathies à la famille, mais la direction du complexe funéraire a précisé souhaiter offrir ce moment en priorité «à ceux qui ont connu les filles». À ce moment, entre 50 et 70 personnes pourront circuler à la fois à l’intérieur du salon.

