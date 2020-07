Un étudiant de l’UdeM manque à l’appel

Un Français qui hébergeait son petit frère venu terminer sa session à l’Université de Montréal est sur le qui-vive depuis sa disparition lundi dernier, dans la métropole.

«Je me sens une sacrée responsabilité vis-à-vis du petit. Il est chez moi...», dit Yannick Jourdan, le grand frère d’Axel Jourdan, peinant à contenir ses émotions.

Son cadet a quitté l’appartement familial dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve le 13 juillet en après-midi, en laissant derrière lui son cellulaire, son portefeuille, ses clés et même ses lunettes de vue.

L’étudiant de 23 ans — ,« un gars brillant », selon son frère, — est arrivé au Québec pour terminer un cours en science politique à l’Université de Montréal en janvier dernier. Il souffre d’angoisse et prend des médicaments contre l’hypertension.

Axel Jourdan pèse 120 kilos (265 livres), mesure environ 1m75 (5 pieds 9), a la peau noire et porte des chaussures de sport bleues. Il se déplace à pied et pourrait se trouver dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ou près de l’Université de Montréal.

D’origine française, le jeune homme a de la famille en France, en Côte-d’Ivoire, au Togo et au Québec qui s’inquiète pour son bien-être.

« Axel, rentre à la maison, pour ton grand frère et tes parents qui souffrent à la maison. Peu importe le problème, il y a une solution », plaide son grand frère. « Nous sommes dévastés, sa maman et moi. On a besoin de lui », rajoute son père, Gatien Jourdan, depuis la France.

Toute personne ayant de l'information concernant cette disparition peut communiquer avec le 911 ou son poste de quartier.