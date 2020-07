Un réseau de commerce du sexe est démantelé en Ontario: sept personnes arrêtées

ORILLIA, ONTARIO | Une organisation œuvrant dans le commerce du sexe a été démantelée en Ontario au cours d’une opération qui s’est soldée par l’arrestation et l’inculpation de sept personnes.

«Cette organisation [...] faisait alterner les victimes d’un appartement à l’autre à Ottawa, Kingston, Belleville, Kitchener, London, Oshawa, Peterborough, Sarnia et Sudbury pour fournir des services sexuels à des clients qui répondaient à des annonces en ligne», a expliqué la Police provinciale de l’Ontario, dans un communiqué, vendredi.

«Avec des mandats de perquisition, la police a saisi quatre propriétés et quatre véhicules. Les victimes ont toutes obtenu de l’aide par le biais d’agences d’aide aux victimes», a-t-on aussi indiqué.

L’opération ayant permis le démantèlement de l’organisation a eu lieu le 14 juillet. Outre la Police provinciale de l’Ontario – avec son équipe de lutte contre la traite des personnes –, 12 corps de police ontariens y ont participé, de même que l’Agence des services frontaliers du Canada et le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

Les sept accusés sont trois personnes de Markham (YaHong Qu, 51 ans, Shu Rong Sun, 57 ans, et Zhi Shan Cao, 25 ans); deux de Georgina (Li Xiong, 58 ans, et Wayne Rodness, 62 ans); une d’East Gwillimbury (Daniel Ottenbrite, 63 ans); et une de Scarborough (Po Wah Ng, 42 ans).

Ces personnes ont été accusées en vertu de 32 infractions pénales dans la foulée de l’enquête baptisée «Project Crediton».

Les personnes qui auraient de l’information relativement à cette enquête sont invitées à contacter leur corps de police, la Police provinciale de l’Ontario ou, anonymement, le service Crime Stoppers (Échec au crime).