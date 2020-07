POULIN, Suzanne Bernard



Au CHSLD de Beauceville, le 14 juillet 2020, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée dame Suzanne Bernard, conjointe de feu Noël Poulin, fille de feu William Bernard et de feu Catherine Mathieu. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce.et de là au cimetière paroissial.la famille recevra les condoléances au funérarium de lalundi, jour de la célébration, à compter de 10 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: feu Denis (feu Christiane Chénier, Nicole Rioux), Nicole (Daniel Tremblay), Diane (Jacques Poulin), feu Mario, Pierre et Serge (Renée Labrecque); ses 10 petits-enfants et ses 10 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Andréa (feu Angélique Jolicoeur), feu Édith (feu Léo Grondin), feu Claire (feu Henri Lessard), feu Nora (feu Léo Doyon), feu Marcel, (Marie-Anne Poulin), feu Paul-Émile Doyon, feu René (Charlotte Cloutier), feu Fernande (feu Louis Doyon). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la Villa du Moulin de Saint-Joseph et du CHSLD de Beauceville pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Joseph).