VERREAULT, Daniel



À l'hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec, le 11 juillet 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Daniel Verreault. Il demeurait à St-Raymond.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lina Huard, ses fils: Éric et feu Patrick, la mère de ses enfants, feu Doris Pearson; ses frères et sœurs: Richard (Brigitte André), Claire, Robert (Pierrette Plante), Roger (Johanne Morency), Linda, Arlette; ses neveux, nièces, ainsi que ses amis tout spécialement Hélène Pearson. La famille tient à remercier tout le personnel médical pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués au cours des dernières années.