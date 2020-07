ST-JEAN, Jeannine Fortier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 juillet 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Jeannine Fortier, épouse de monsieur Denis St-Jean. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Fortier et de feu madame Anita Allen. Elle demeurait à Sainte-Claire de Bellechasse, native de St-Henri de Lévis.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 12h à 13h45,Elle laisse dans le deuil outre son mari, sa fille Danielle (Frédéric Fournier), son fils René; ses frères et sœurs: Robert, feu Marcel, Claudette (Claude Maheu), Lorraine (Philippe Plante), Paul (Martine Larochelle), Pierre, Germaine (Serge Couture); ainsi que des nièces, petites-nièces, petits-neveux et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la