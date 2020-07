BOISSINOT, Fernand



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 juillet 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Fernand Boissinot, époux de feu dame Georgette Falardeau, fils de feu monsieur Robert Boissinot et de feu dame Lucia Gilbert Langlais. Il demeurait à Québec.de 10 h à 11 h.Il laisse dans le deuil son fils Guy et sa belle-fille Lucie Richard, ses deux petites-filles Josée (Jason Tremblay) et Julie (Kevin Dion), sa compagne Juliette Aubé et ses enfants, sa belle-sœur Denise Fortier (feu Roger Boissinot), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein, 1155, boul. René- Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal (Qc), H3B 3Z7, tél.: 1 877 990-7171. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.