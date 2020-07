BÉDARD, Christiane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juillet 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Christiane Bédard, fille de feu dame Geneviève Pagé et de feu monsieur Gérard Bédard. Elle était l'épouse de feu monsieur Ghislain Tremblay. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil son fils Mario Laurencelle (Marie-Josée Fournier), sa fille Chantal Laurencelle (Eric Pesant) et sa petite-fille Carolane Laurencelle (Nicolas Richer); ses frères et sœurs: Denyse (feu Marcel Daigle), feu Raymonde (feu Raymond St-Martin), feu Jean-Yves (Lucie Bérubé), feu Micheline (Claude Des Roches), Lily (feu Fernand Pagé), Clément (Lucie Boucher) et Réjean (Marie Bertrand); ainsi que tous les autres membres des familles Bédard et Tremblay, sans oublier tous ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son bien-aimé Ghislain et sa fille adorée Josée. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel et les résidents du Mieux-Vivre, ainsi que le personnel du CLSC de Lévis, qui ont aidé Christiane à maintenir son autonomie dans les dernières années. Également le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur attitude bienveillante ainsi que les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, téléphone: 1-888-768-6669, site web: www.pq.poumon.ca ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.