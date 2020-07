PELLETIER G, Jeannine



À l'Hôpital Général de Québec, le 28 juin 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jeannine Pelletier G, épouse de monsieur Jean Gosse, fille de feu madame Yvonne Levesque et de feu monsieur Arsène Pelletier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 13 h 30 à 15 h 30.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Jean-Sébastien Pelletier; ses petits-enfants: Laurent, Théo et Romy; ses frères et soeurs: Yvonne (Jean Ross), Juliette (Gaston Lacoste-Bouchet), Lucille, Léon, Carmen et Noëlla; ses neveux et nièces: Anne et Pierre Lacoste-Bouchet, Daniel, Serge, Denis et Benoît Ross. Elle manquera à des amis et proches: Micheline Godbout, Stéphanie Rouleau, la famille Rouleau, sans oublier ses anciens collègues et amis de l'Hôtel-Dieu-de-Québec. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les soins extraordinaires prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en respectant les consignes reliées à la COVID-19 et par un don à la fondation Alzheimer du Canada.