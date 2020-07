CARPENTIER



Norah et RomyIl y a quelques jours, nos petits rayons de soleil cessaient de nous illuminer afin de mieux se mettre à briller sur nous en tant qu'étoiles. Nous regretterons toujours de ne pas avoir eu plus que les 11 et 6 printemps où vous avez été présentes dans nos vies mais les souvenirs et l'amour que vous nous avez donnés resteront à jamais gravés en nous. Elles veilleront désormais sur leur mère: Amélie Lemieux et leur beau-père: Alexandre Pelletier; leurs grands-parents: Gaétane (la marraine de Norah) et Yvon Lemieux, Claudette et Roch Carpentier; leurs oncles et tantes: Jean-Philippe (Sabrina Guillot), Simon (Anica Taïrou-Boulet), Maxime (Audrey Breton), Pierre-Olivier le parrain de Norah (Amélie Trichot), Brigitte (Sylvain Abgral, le parrain de Romy), France (Patrick Laroche), Geneviève Lemyre et Anthony Pelletier; ses cousins, cousines: Laetitia, Maëline, Théa, Noémie, William, Mika, Antoine, Alexis, Éléonore, Samuel, Flavie et Gabriel, la marraine de Romy Renée Morin ainsi que leurs nombreux amis(es). La famille tient à remercier sincèrement tous les policiers, bénévoles, intervenants, scouts, pompiers et ambulanciers qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient dans des conditions particulières afin que l'on puisse raccompagner Norah et Romy à la maison. La famille vous accueillera au:à compter de 12h.Étant donné les circonstances entourant la pandémie, seulement la famille pourra assister à la célébration à l'intérieur du complexe. Il sera toutefois possible de la visionner sur le site extérieur du complexe. Dans les deux situations, les consignes de distanciation physique et le port du masque seront aussi obligatoires dû aux nouvelles indications du ministère de la santé publique.