GOUDREAU, Paul-Émile



A l'hôpital Laval, le 23 juin 2020, est décédé l'abbé Paul-Émile Goudreau à l'âge de 96 ans et 3 mois. Fils de feu Joseph-Émile Goudreau et feu Alice Beaupré, il demeurait à la Résidence Cardinal- Vachon à Québec, et autrefois à Charny. Il laisse dans le deuil ses frères: feu Laura, feu Henri, feu Sr Irène, feu Louis-Raymond, Léo (feu Cécile Demers), feu Sr Angélina, feu Eugène, Yvon (feu Thérèse Roy), feu Yvonne (feu Pierre Demers), feu Raymond (Carmen Bonner), feu Thérèse (Jean-Paul Picard), feu Laurette (feu Lucien Boivin), feu Gisèle, feu Gérard, feu Guy (feu Cécile Fillion), Roger (feu Marguerite Fillion), André (Lorraine Drapeau); plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s et confrères du clergé. Sincères remerciements à tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Laval ainsi que tout le personnel de l'infirmerie du 6e étage de la Résidence Cardinal Vachon pour leurs très bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval). La famille vous accueillera aule mardi 21 juillet de 13h à 17h.