GAGNON, Jean-Pierre



À Québec, le 11 juillet 2020, est décédé monsieur Jean-Pierre Gagnon, époux de madame Nancy Beaudry, fils de feu madame Simonne Lacasse et de feu monsieur Ernest Gagnon. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse, ses enfants: Louis (Cynthia Villeneuve), Simon (Anne-Marie Vallée), Édith (Jean-Philippe Beaudet); ses frères et sœurs: Monique, Michel (feu Marie-Andrée Cantin), André (Thérèse Michaud), Claude (feu Denise Leborgne) et Louise; ses petits-enfants: Emma, Laurence, Thomas, Camille, feu Samuel, Rosalie, Jean-Christophe et Alexandre (filleul); sa tante Laurette, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses belles-sœurs et beaux-frères: Ginette (Daniel Langlois), France (feu Bernard Tremblay) et ses nombreux amis(es). La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi 22 juillet 2020, de 11 h à 13 h 45.Notez que l'inhumation se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel hospitalier du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.