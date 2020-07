GAUTHIER, Rita



À sa résidence de St-Tite-Des-Caps, le 25 juin 2020, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée dame Rita Gauthier, épouse de feu monsieur Gérard Lachance. Elle était la fille de feu madame Alberta Crépeault et de feu monsieur Lénude Gauthier.La famille recevra les condoléances aujeudi le 23 juillet 2020 de 12 h 30 à 14 h.L'inhumation du corps se fera au cimetière paroissial de St-Tite-Des-Caps. Elle laisse dans le deuil sa sœur Anita (feu Roland Lachance), ses frères: Robert (Lucille Duclos) et René (Margaret Laurent). Elle était aussi la sœur de Antoinette (Léopold Lachance), Maurice (Yvette Laurent), Amédée (Anita Labbé), Philippe (Pauline Bouchard), Pauline (Jean-Marie Boivin) tous décédés. Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs de la famille Lachance: Germaine (feu Fortunat Guérin), Henriette (feu Roland Marceau) et Yvette (feu Roland Bhérer) et tous ceux qui sont décédés; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).